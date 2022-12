Black Clover: Sword of the Wizard King, ecco un nuovo teaser PV per il film

Assente dal 30 marzo del 2021, l'anime di Black Clover sta per tornare con il primo lungometraggio della saga. Nel marzo del 2023 debutterà su Netflix Black Clover: Sword of the Wizard King, pellicola che è stata recentemente pubblicizzata con un nuovo teaser.

Di recente è stato presentato un nuovo protagonista originale del film di Black Clover, ma lo staff di Studio Pierrot ha rilasciato un nuovo filmato promozionale in vista dell'uscita programmata per il 31 marzo 2023 su Netflix.

Il filmato non mostra nuovo materiale, ma è una raccolta di scene già viste e tratte anche dalla serie anime televisiva. Attraverso la clip viene ricapitolata la trama di base dell'opera, riportandoci in particolar modo alla sfida tra il duo formato da Asta e Yami contro Dante. Viene poi mostrato l'antagonista Konrad Leto, l'ex Imperatore Magico che per qualche motivo ancora ignoto attaccherà il Regno di Clover.

L'opera di Yuki Tabata sta vivendo un periodo di grande successo, anche grazie alla pubblicazione della serie manga entrata nel suo arco narrativo finale, e il ritorno dell'anime è atteso da tutti i fan. Prima dell'uscita a marzo, ci sarà un roadshow di eventi, come ad esempio il Jump Festa, che ci porterà a scoprire altri dettagli, immagini e trailer sul film Black Clover: Sword of the Wizard King.