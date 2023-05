Black Clover: Sword of the Wizard King, nuovo trailer con Asta protagonista

Mentre il manga di Black Clover è concentrato sull'arco narrativo finale della sua storia, l'anime è fermo da diverso tempo. L'ultimo episodio della serie è datato 2021, oltre due anni fa, questo perché è previsto un progetto particolare che sta per vedere la luce, dopo diversi mesi di produzione e di annunci.

A giugno debutterà Black Clover: Sword of the Wizard King, il film che è stato rinviato rispetto alle intenzioni iniziali. Studio Pierrot quindi tornerà al cinema, stavolta facendo debuttare il primo film del franchise dei cavalieri magici di Yuki Tabata. Al centro torneranno tutti i protagonisti storici, che si daranno da fare per sconfiggere un nemico molto potente e mai apparso nella storia principale.

Non può mancare Asta, il protagonista della serie, che dovrà sfruttare tutti i suoi poteri anti magici per abbattere ancora una volta la barriera che lo separa da coloro che sono baciati dal mana. E lo fa in questo nuovo trailer di Black Clover: Sword of the Wizard King con proprio lui al centro. In basso, nel tweet di Anime TV, c'è il video in questione. Il character trailer di Asta è dedicato completamente al protagonista, che affronta il nemico di turno in scene spettacolari. L'azione è tanta e studio Pierrot sembra aver fatto un buon lavoro con le animazioni. Nelle prossime due settimane invece arriveranno altri character trailer, con il successivo dedicato a Yuno.

Il rinvio di Black Clover: Sword of the Wizard King non ha spento l'entusiasmo dei fan della serie, che potranno finalmente godersi il ritorno dei loro eroi preferiti anche grazie a Netflix che porterà il film sulla propria piattaforma.