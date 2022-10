Black Clover: Sword of the Wizard King, il trailer del film arriverà al Jump Festa 2023?

A inizio ottobre 2022 sono arrivate importanti novità sul primo film anime di Black Clover, che sarà basato su materiale originale inedito. Ulteriori informazioni sulla pellicola potrebbero essere svelate nel corso dell'imminente Jump Festa 2023.

A metà dicembre si terrà in Giappone il Jump Festa 2023, una delle manifestazioni più importanti del settore e che svelerà tutte le novità sulle principali opere edite da Shueisha. Ad aprire l'evento, il 17 dicembre, ci sarà un super stage dedicato a Black Clover. Probabilmente sarà questo il teatro in cui verrà rilasciato il trailer del film.

Black Clover: Sword of the Wizard King debutterà su Netflix il 31 marzo 2023. È dunque verosimile che a tre mesi dall'esordio, al Jump Festa Studio Pierrot pubblicherà un filmato promozionale del film.

Il programma del Jump Festa 2023 ha Black Clover come opera che aprirà lo spettacolo e Shueisha vorrà sicuramente iniziare la manifestazione con il botto. Accompagnato da nuove informazioni sulla trama e sulla produzione, un trailer per Black Clover: Sword of the Wizard King sarebbe il modo giusto per cominciare.



Vi ricordiamo che il film anime porterà i maghi del Regno di Clover ad affrontare l'ex Imperatore Magico. Di quali mitici poteri è dotato il predecessore di Julius Novachrono, e per quale motivo attaccherà il paese che un tempo aveva il compito di proteggere?