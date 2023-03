Black Clover: Sword of the Wizard King, nuovo trailer per il film in arrivo su Netflix

I fan del manga di Yuki Tabata aspettano da mesi novità sulla nuova stagione dell'anime, che durante la trasmissione si era pericolosamente avvicinata alla controparte cartacea, motivo per cui la produzione ha voluto far rifiatare lo studio commissionando un film originale, Black Clover: Sword of the Wizard King.

Appena qualche giorno fa, la nuova locandina del film di Black Clover preannunciava l'arrivo imminente di novità che sono giunte proprio in occasione degli Anime Japan 2023, una delle manifestazioni in Giappone più importanti e seguite dell'industria dell'animazione nipponica. Anche Netflix ha partecipato alla fiera al fianco di Studio Pierrot per presentare in anteprima un inedito trailer del lungometraggio, lo stesso che potete rintracciare in calce alla notizia.

Quello che è subito balzato agli occhi dei fan è la bontà tecnica del progetto che si preannuncia dall'ottimo potenziale visivo visto una resa grafica forte di animazioni che potrebbero lasciare il segno nella mente della community. L'appuntamento, in ogni caso, è previsto al prossimo 16 giugno su Netflix e non è chiaro se il film arriverà con tanto di doppiaggio in italiano o se solo in lingua originale.

E voi, invece, che aspettative avete alla luce di questo trailer? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo omaggio di Tabata a Tite Kubo.