Black Clover: Sword of the Wizard King, ecco il trailer e la trama del film

L'anime di Black Clover è in pausa ormai da qualche anno. E lo sarà ancora per un po' di tempo, considerato che non ci sono stati annunci di nessun tipo. Coloro che però non vogliono leggere il manga possono però godersi un nuovo progetto dedicato alla saga che arriverà su Netflix: il primo film originale di Black Clover.

Ma qual è la storia di Black Clover: Sword of the Wizard King? Con l'arrivo della Jump Festa 2023, sono stati rivelati importanti dettagli sulla storia progettata da Studio Pierrot e che debutterà il prossimo anno nei cinema nipponici. Asta continua a ottenere riconoscimenti e continua quindi la sua strada per diventare Imperatore Magico. Tuttavia, un personaggio originariamente sigillato si risveglia. Questo individuo è Konrad, un vecchio Imperatore Magico che un tempo era molto temuto e ritenuto malvagio, e con egli ritornano anche altri tre precedenti Imperatori. Essendo stati fatti risorgere grazie alla Spada Imperiale, il loro scopo è di distruggere il regno di Clover. Naturalmente, Asta, Yuno e tutti gli altri cavalieri magici del regno glielo impediranno.

È stato anche divulgato un trailer di Black Clover: Sword of the Wizard King, disponibile in basso. Si inizia subito con l'invasione di Konrad, il vecchio Imperatore della Magia, che attacca la sua vecchia patria e sconvolgerà la capitale. Asta, anche trasformato con la sua Devil Union nuova di zecca, tenterà di opporsi in ogni modo alle sfolgoranti magie dei nemici. Ovviamente non mancheranno altri personaggi, alcuni dei quali si vedono nel breve video di trenta secondi. Il film di Black Clover esordirà il 31 marzo 2023 in Giappone e su Netflix e vedrà l'inclusione della theme song "Here I Stand" dei Treasure, che può essere ascoltata anche nel trailer.