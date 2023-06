Black Clover: Sword of the Wizard King, Yuno protagonista del nuovo trailer

Assente dal marzo 2021, è solo questioni di giorni per assistere al grande ritorno di Black Clover su schermo. L'opera di Yuki Tabata sta infatti per arrivare su Netflix e nei cinema giapponesi con Black Clover: Sword of the Wizard King.

Il 16 giugno debutta su Netflix Black Clover: La Spada dell'Imperatore Magico e in vista dell'uscita imminente sulla piattaforma streaming è stato diffuso un nuovo character trailer che fa seguito a un precedente uscito nei giorni scorsi. Se l'ultimo trailer di Black Clvoer: Sword of the Wizard King metteva in risalto Asta, questo pubblicato nelle ultime ore è incentrato completamente su Yuno.

In Black Clover: La Spada dell'Imperatore Magico Asta, Yuno e gli altri Cavalieri Magici dovranno affrontare il precedente Imperatore Magico Conrad Leto. Dopo essersi liberato dalla prigionia, il predecessore di Julius Novachrono intende distruggere Clover utilizzando la Spada dell'Imperatore Magico e facendo ricorso ad altri Imperatori Magici del passato.

Nel filmato promozionale vediamo Yuno in azione, deciso a ottenere il titolo di Imperatore Magico superando il rivale Asta. Il cavaliere dell'Alba Dorata affrontare uno dei prossimi antagonisti inediti sfruttando il potere dello Spirito del Vento Bell. Con ancora due settimane circa prima dell'uscita, questo potrebbe non essere l'ultimo character trailer di Black Clover: Sword of the Wizard King.