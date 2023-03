Black Clover, Tabata omaggia Bleach di Tite Kubo nella cover a colori per Shonen Jump

Il 16 febbraio 2015 sulle pagine di Weekly Shonen Jump debuttava il primo capitolo di Black Clover, la popolare serie sulla magia che a distanza di otto anni è entrata nel suo arco narrativo conclusivo. Per festeggiare l'ottavo anniversario di Black Clover l'opera di Yuki Tabata è finita sulla cover dell'iconica rivista settimanale di Shueisha.

Con l'uscita di Black Clover capitolo 355 verranno celebrati gli otto anni di serializzazione su Weekly Shonen Jump. Tra i vari progetti per l'anniversario è arrivata una speciale locandina per il film Black Clover: Sword of the Wizard King in arrivo a giugno su Netflix. Yuki Tabata non ha tuttavia realizzato solamente quella illustrazione.

In occasione di queste celebrazioni Black Clover ha guadagnato la copertina di Weekly Shonen Jump. La copertina a colori disegnata dal sensei Tabata mostra Asta brandire la spada ammazzademoni con lo sguardo rivolto all'indietro e un sorriso beffardo rivolto ai lettori. La bellissima copertina ha ricordato ai più esperti una più vecchia comparsa sulla stessa rivista.

Come vediamo dal tweet che confronta le due cover, l'illustrazione di Black Clover è un palese omaggio a una precedente copertina di Weekly Shonen Jump con Bleach sulla prima pagina della rivista. L'opera di Tite Kubo ha certamente ispirato Tabata, che ha dato forma ai personaggi di Julius Novachrono e Nozel Silva sulla base di Sosuke Aizen e Byakuya Kuchiki.