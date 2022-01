Black Clover: la terrificante ascesa del male in un artwork a colori

L’alleanza tra i Cavalieri Magici del Regno di Clover e il Regno di Hearts ha infine sconfitto la Triade Oscura dei fratelli Zogratis. Lo scontro, però, non è ancora giunto al termine. Sul campo di battaglia del Regno di Spade è apparso un nuovo nemico, forse l’ultimo, nonché il più ostico. In Black Clover 317 assistiamo alla nascita del male.

L’intervento del Toro Nero e di Asta sembrava aver messo un punto sulla guerra nel Regno di Spade. Quando però Yami e William, tenuti prigionieri per attuare il Rituale di Qliphoth, stavano per essere tratti in salvo, nel Regno di Spade si manifesta Lucifero.

Nonostante i tentativi dei Cavalieri Magici d’impedire la sua ascesa, il diavolo supremo riesce ugualmente a mostrarsi fisicamente. La lotta è dunque tutt’altro che finita, e la sua sola apparizione mette in ginocchio tutti i presenti. Anche solo a metà regime, la sua magia di gravità sembra poter schiacciare chiunque lo voglia intralciare. Riusciranno i protagonisti a fermarlo, a salvare i due capitani e a portare finalmente la pace?

Nel tweet in calce all’articolo, l’utente @Quaint1717 ha realizzato un panel recolor dell’apparizione di Lucifero e del suo incontro con Asta. Vi lasciamo a ciò che accade in Black Clover 318 e alla comparsa di un nuovo antagonista in Black Clover 317.