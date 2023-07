Black Clover: The Sword of the Wizard King avrebbe dovuto avere una trama differente

Black Clover dalla propria prima uscita, avvenuta nel 2015, è uno degli shonen più di successo. Il nuovo film, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, ha portato alla luce una storia completamente inedita dell'opera ed è stata enormemente apprezzata dagli spettatori.

Dopo l'uscita del film, i fan si chiedono se presto vedremo un ritorno dell'anime di Black Clover. Il grande successo del nuovo lungometraggio ha forse dato il via ad una nuova produzione? Ciò che è certo è che il materiale da adattare in una nuova serie tv c'è in quanto l'autore Yuki Tabata sta attualmente lavorando all'arco conclusivo del manga omonimo.

Black Clover: Sword of the Wizard King ha riportato in auge il franchise con nuovi combattimenti we con il ritorno di vecchi personaggi: con la ricomparsa dei vecchi Re Maghi del Regno del Trifoglio, Asta e gli altri hanno dato il massimo per affrontare altri potenti nemici.

In un'intervista speciale con Netflix, il regista Ayataka Tanemura ha parlato della storia originale del nuovo film e di come l'idea iniziale fosse essenzialmente diversa. La trama è stata sviluppata prima che Yuki Tabata inserisse la Terra del Sole nell'arco finale del manga, dunque Tanemura aveva pensato ad una storia che partisse proprio dal paese natale di Yami per iniziare una nuova guerra con il Regno del Trifoglio, prima di scegliere l'idea di riportare in vita i Re Maghi del passato:

"Abbiamo iniziato tutto da tre principi guida: innanzitutto, Asta avrebbe dovuto vincere delle battaglie soddisfacenti. Poi, il periodo doveva essere quello dei sei mesi di allenamento nel Regno del Cuore. In terzo luogo, volevamo raccontare una storia emozionante nello stile del manga. Abbiamo deciso queste tre cose per prime. Poiché immaginavamo che ciò avrebbe permesso di realizzare scene di battaglia ampie ed emozionanti, alla fine ci siamo decisi per l'idea di combattere i quattro Re Maghi".

Ma come ha continuato il regista Tanemura, il film di Black Clover avrebbe dovuto avere un nemico molto diverso da quello scelto successivamente:

"Quando abbiamo iniziato la produzione, questa storia non era ancora stata trattata nel manga, ma un'altra idea era che ci fosse un Re Mago che provenisse dalla Terra del Sole che con il proprio esercito avrebbe potuto attaccare il Regno del Trifoglio, portando a una grande guerra".

Tutti i segreti del film di Black Clover sono stati svelati in questa intervista targata Netflix e le curiosità sono tantissime!