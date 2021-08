Black Clover: la toccante reazione del doppiatore di Asta all'episodio finale

Attualmente l’anime di Black Clover si trova in una lunga pausa, decisione presa dallo studio Pierrot per non inficiare in episodi filler, e rispettare le idee del mangaka Yuki Tabata. L’episodio 170 è stato tuttavia realizzato come se fosse il finale della storia, e sembra aver particolarmente colpito il doppiatore di Asta.

Il ventiseienne Gakuto Kajiwara, da sempre appassionato di anime e manga, deve molto al protagonista, in quanto è stato il ruolo che ha fatto decollare la sua carriera da doppiatore professionista, valendogli anche la possibilità di dare la voce a Shinra Kusakabe, personaggio principale di Fire Force. Nonostante l’anime di Black Clover riprenderà non appena ci sarà abbastanza materiale da adattare in episodi, la separazione da Asta e gli ultimi giorni di registrazioni hanno significato molto per Kajiwara, come specificato da lui stesso durante il Virtual Crunchyroll Expo 2021, nel panel dedicato alla serie.

“Mi ricordo la sera in cui abbiamo registrato l’ultimo episodio. Il giorno in cui venne pubblicato, riuscii a vederlo in diretta. Ero a casa da solo, essendo sera, e lo guardai interamente, dall’inizio alla fine. Mentre si susseguivano le scene cercavo di ricordare cosa fosse successo durante le registrazioni.” Così ha iniziato a raccontare Kajiwara la sua esperienza con la puntata, prima di soffermarsi sul momento più intenso dell’episodio: “Per questo nella parte finale, quando con un flashback vengono mostrati tutti i mostri affrontati da Asta, e anche gli amici con cui ha combattuto…interpretare quella parte è stata…come posso dirlo? Ha combattuto contro tanti nemici, ed è riuscito a…superarli. È così che è riuscito ad essere più forte e a diventare la persona che è.”

Inoltre Kajiwara ha voluto sottolineare il suo profondo legame col personaggio di Asta specificando: “Abbiamo registrato 170 episodi, e la mia carriera è iniziata e cresciuta mentre lavoravo a questa serie. Per questo penso che i miei stessi sentimenti possano legarsi a quelli del protagonista.” per concludere ammettendo di aver pianto verso la fine dell’episodio.

Ricordiamo che Noelle Silva è stata omaggiata con un bel cosplay, e vi lasciamo alle immagini e spoiler del capitolo 302 di Black Clover.