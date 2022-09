Black Clover torna in onda in Giappone: ecco la situazione dell'anime

Studio Pierrot è uno degli studi d'animazione più famosi del Giappone, specie per il suo lavoro su Naruto e Bleach, due dei famosi Big Three. Negli ultimi anni però ha anche prodotto Black Clover, uno dei battle shonen attuali più famosi di Weekly Shonen Jump. Iniziato a ottobre 2017, l'anime di Black Clover si è concluso a marzo 2021.

Siamo quindi arrivati a oltre un anno e mezzo di stop per il progetto, che però non è inattivo. Infatti, anche se la serie animata è bloccata a tempo indeterminato, Studio Pierrot sta lavorando a un film di Black Clover in uscita nel 2023 che per ora potrebbe sia trattare scenari canonici che scenari completamente inventati per l'occasione. Bisognerà ancora attendere svariati mesi prima del suo ritorno, intanto in Giappone si sta smuovendo qualcosa.

È stato annunciato che dal 10 ottobre, Black Clover tornerà in TV sulle emittenti giapponesi. Non si tratta di un nuovo anime però, bensì della trasmissione di alcuni episodi selezionati per celebrare i cinque anni dell'anime, partito proprio nella stagione autunnale di cinque anni fa. Non è ancora noto quanto durerà questa ritrasmissione, ma il termine potrebbe avvenire proprio in occasione dell'uscita del film di Black Clover nelle sale. E, con la loro conclusione, chissà se Studio Pierrot non decida di rivelare il ritorno della serie TV anime agli appassionati.