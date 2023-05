Black Clover torna ancora in pausa: la situazione del manga di Yuki Tabata

Da diversi anni, Weekly Shonen Jump sta progressivamente abbandonando la politica di non far fare mai pause agli autori. Soltanto i famosissimi, come Eiichiro Oda di ONE PIECE, potevano contare sulla possibilità di fermarsi una volta al mese circa. Dal periodo Covid-19, Weekly Shonen Jump è cambiata, e anche Black Clover sta facendo più pause.

Nell'ultimo anno in particolare, Yuki Tabata si è fermato spesso. Oltre diverse pause settimanali obbligate ogni mese, ci sono stati alcuni stop più lunghi, anche della durata di uno o di tre mesi. Il primo stop, e anche il più lungo, è avvenuto in concomitanza con l'inizio della saga finale, mentre tra aprile e maggio l'opera ha osservato poco meno di un mese di pausa. E adesso ne sta per arrivare un'altra ancora.

In queste ore sono trapelati gli spoiler di Black Clover 360 in rete, un capitolo che metterà un altro mattoncino in questa saga finale. Una scritta particolare alla fine del capitolo aveva però colto alla sprovvista i lettori: Black Clover sarà in pausa per una settimana. La conferma è poi arrivata dalle anticipazioni della rivista, sempre leakate nelle scorse ore, dove si avvisano tutti i fan della storia di Yuki Tabata che la serie si fermerà per il #27, tornando regolarmente dal #28 previsto per domenica 11 giugno 2023.

Black Clover è un popolare manga e anime giapponese creato da Yuki Tabata. Ambientato in un mondo di magia e avventura, il racconto segue le vicende di Asta e Yuno, due giovani orfani che crescono in un orfanotrofio. Mentre Yuno è dotato di un enorme potenziale magico e aspira a diventare l'Imperatore Magico, Asta è l'unico senza alcuna abilità magica apparente.

Nonostante la sua mancanza di poteri magici, Asta non si arrende mai al suo sogno di diventare il più grande mago del regno di Clover. Egli compensa la sua mancanza di magia con una volontà di ferro e una tenacia senza pari. Attraverso l'ottenimento di un antico grimorio rovinato e con cinque petali, Asta ottiene una spada anti-magia che gli permette di annullare gli incantesimi dei suoi avversari.