Black Clover: il Toro Nero diventa ancora più oscuro con il ritorno di Asta

Black Clover ha appena raggiunto un importante punto di svolta all'interno dell'arco finale del manga di Yuki Tabata. I compagni di sqaudra di Asta sono riusciti a riportare il protagonista a Clover, dove le comapgnie di Cavalieri Magici stanno per soccombere alla forza mostruosa di Lucius Zogratis e dei suoi Paladini.

Black Clover è diretto verso il suo epilogo, diventando il primo big a lasciare Weekly Shonen Jump, ma prima dei saluti Asta e compagni dovranno affrontare un'ultima, grande battaglia. In vista di questo scontro, che andrà a chiudere l'opera, il Toro Nero subisce un oscuro power up.

Un vendicativo Asta sconfigge il Paladino Damnatio in Black Clover 366. L'anti-mago è riuscito a fare ritorno nel Regno di Clover grazie agli sforzi congiunti dei suoi amici, che tuttavia sono finiti vittima della soverchiante forza dell'alleato di Lucius. Ad Asta, però, è bastato solo un colpo con la sua anti-magia unita allo Zetten per sconfiggere il nemico.

Nel capitolo 367 di Black Clover i membri del Toro Nero vengono salvati dalla Regina delle Streghe, che dopo aver consumato tutto il potere di cui è dotata designa la sua erede. Sarà il Capitano del Pavone di Corallo a diventare la prossima Regina delle Streghe, salvando Vanessa Enoteca da un destino non desiderato.

I maghi del Toro Nero sono tornati nel pieno delle forze, ma ciò ancora non basta. Anche al 100% delle energie, nella battaglia con Lucius sarebbero solo un peso per Asta e Yuno. Il giovane anti-mago sfrutta dunque la sua fantasia e i consigli dello Shogun del Paese del Sole per potenziare la sua squadra.

Durante il periodo intercorso nel suo ultimo addestramento, Asta ha intuito di poter incanalare il suo potere anti-magico negli oggetti, come ad esempio nelle sue spade. Ciò, funziona anche sulle persone. In Black Clover 367 Asta condivide il suo potere anti-magico con i compagni del Toro Nero, che vengono rivestiti da un'armatura oscura fatta di pura anti-magia. Adesso, anche loro saranno un serio pericolo per Lucius Zogratis.