Black Clover: il tragico passato del vice capitano dei Tori Neri

Mentre Asta e Yuno proseguono i loro allenamenti in vista dell'imminente battaglia contro la Triade Oscura, nel capitolo 272 di Black Clover scopriamo l'oscuro passato di Nacht, vice capitano dei Tori Neri.

Dopo la perdita del loro capitano, Asta e gli altri Tori Neri sono stati risollevati dalla comparsa del misterioso e sconosciuto vice capitano Nacht. Ma la sua introduzione tardiva nel franchise ha generato numerose domande, rimaste a lungo senza una vera risposta. Finalmente ora sappiamo qualche altro dettaglio sul suo oscuro passato.

Il capitolo 272 di Black Clover vede Nacht continuare ad addestrare Asta e il suo diavolo, i quali hanno completato con successo il Rituale del Legame del Diavolo. Ora che i due hanno stretto una connessione quasi fraterna, un breve flashback rivela che una volta anche Nacht possedeva un fratello.

Osservando Asta e Liebe discutere per poter combinare al meglio i loro poteri, al vice capitano tornano in mente giorni ormai lontani. Nacht ricorda gli amorevoli litigi con suo fratello, il quale lo accusava di essere troppo buono e di non essere libero come lui. Ma cosa è successo al fratello di Nacht? E' ancora in vita? Scopriamo il vero legame tra Asta e Liebe in Black Clover. Per potersi liberare una volta per tutte di Zenon, nel capitolo 272 di Black Clover Yuno ha ideato un nuovo attacco.