Black Clover, primo trailer animato per il film in arrivo nel 2023

Con i fan ancora delusi dalla fine della serie anime di Black Clover, finalmente il film dedicato al franchise ha appena rivelato la sua finestra di lancio che sarà per il 2023, con un nuovo trailer condiviso durante il settimo anniversario della serie.

Per i fan dell'anime di tutto il mondo, l'evento annuale Jump Festa in Giappone è uno dei fine settimana più attesi dell'intero anno. Vengono svelati nuovi progetti anime, membri del cast di doppiatori e vengono mostrati i trailer in anteprima, come con l'evento più recente che ha avuto luogo nel dicembre 2021.

Una pletora di notizie eccitanti ha inondato i fan con i principali franchise anime che hanno continuato a dominare i titoli delle notizie, compreso il prossimo film animato di Black Clover. Oggi, il primo teaser trailer del film di Black Clover è stato condiviso su YouTube, con la conferma di un'uscita nel 2023 per il prossimo film anime.

Sfortunatamente, una finestra di rilascio più specifica non è stata ancora condivisa, ma i fan potrebbero aspettarsi che il film venga presentato in anteprima in questo periodo del prossimo anno, come parte dell'8° anniversario.

Tuttavia, i fan sanno anche che il film di Black Clover sarà proiettato prima nelle sale giapponesi, per poi farsi strada nei cinema internazionali ed eventualmente in una piattaforma streaming, diversi mesi dopo. In ogni caso, gli appassionati potranno ancora leggere le avventure di Astra e compagnia nel manga di Black Clover.