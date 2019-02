Black Clover: la trasposizione animata finirà con l'episodio 102

Tramite le informazioni che il sito ufficiale di Black Clover ha diffuso riguardo ad un set di DVD e di Blu-ray, che conterranno gli episodi della trasposizione animata della serie, sappiamo per quando ancora andrà avanti l'adattamento. A quanto pare la fine arriverà con la puntata numero 102.

Black Clover è ormai diventato un punto saldo all'interno dell'industria dei manga e dell'animazione, conquistandosi una nicchia di pubblico con il tempo, partendo inizialmente da una posizione di debolezza, tutto grazie alla devozione degli appassionati che hanno continuato a seguirlo nel corso degli anni. Per questo le ultime notizie riguardanti il franchise sono di sicuro interesse per coloro che si ritengono fan dell'opera.

Nelle ultime ore infatti, il sito ufficiale di Black Clover ha pubblicato degli annunci relativi alle versioni home video della trasposizione animata, ed in particolare riguardanti i set di DVD e di Blu-ray che conterranno gli ultimi episodi della serie. A quanto deduciamo dalle informazioni che i suddetti annunci contengono, l'ultima puntata di Black Clover sarà la numero 102, con il cofanetto relativo che sarà pubblicato alla fine del gennaio del 2020.

Al momento non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda una seconda serie dell'opera in questione, con lo Studio Pierrot, che si occupa dell'adattamento, e Shueisha che hanno fino a questo momento mantenuto un riserbo assoluto. Al momento la serie è giunta all'episodio settanta, raggiungendo comunque un risultato ragguardevole in un campo che è saturato dal successo straripante dei giganti in uscita settimanale, quali ONE PIECE o Boruto: Naruto Next Generations.

Che cosa ne pensate? Seguirete l'anime fino alla sua conclusione?

Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015 dopo che un iniziale one-shot della serie aveva visto la sua pubblicazione nel novembre del 2014.