Black Clover: ecco i tre personaggi più amati, al primo posto una sorpresa

Weekly Shonen Jump ogni tanto propone dei sondaggi per i manga più famosi. In particolare, la rivista chiede quali siano i personaggi più amati delle varie serie. Abbiamo assistito di recente al sondaggio mondiale di ONE PIECE, un evento quasi unico. Ma anche Black Clover ha avuto il suo sondaggio di popolarità, anche se soltanto in Giappone.

Lanciato da diversi mesi dalla rivista, il sondaggio di popolarità di Black Clover è arrivato al termine. Ufficialmente, gli esiti verranno rivelati su Weekly Shonen Jump tra qualche giorno. Tuttavia, insieme agli spoiler di Black Clover 305, sono trapelati anche alcuni risultati, mettendoci a conoscenza in anticipo di quali sono i tre personaggi di Black Clover più amati dal pubblico giapponese.

A sorpresa, la prima posizione non va al protagonista, bensì a Noelle Silva. La maga acquatica ha da poco concluso un importante percorso che sicuramente le ha giovato, portandola a ottenere oltre 80000 voti. È raro che sia una delle protagoniste a vincere, dato che la prima posizione sovente va al protagonista del manga o al suo rivale. In seconda posizione troviamo Asta con ben 67000 voti, mentre in terza c'è Nacht con 62000 voti.

Asta si difende quindi bene, mentre il risultato di Nacht è ottimo considerato che è stato aggiunto da neanche un anno nel manga. Condividete le posizioni dei lettori giapponesi? Quale personaggio vi sarebbe piaciuto vedere nelle prime posizioni?