Black Clover: un triangolo amoroso si è formato alla fine della battaglia

La battaglia per la pace nei regni è appena giunta al termine, ma in Black Clover ne è subito cominciata un'altra. Questa volta niente combattimenti o diavoli, oggetto della contesa è il cuore di uno dei principali protagonisti. Come si risolverà questo triangolo amoroso?

Lucifero è stato sconfitto e Asta ha infine trionfato: nel capitolo 330 di Black Clover si chiude la saga del Raid nel Regno di Spade. Mettendo le loro vite in gioco, in questo arco i protagonisti hanno potuto spingersi oltre i propri limiti, approfondire il proprio passato e conoscere nuovi lati. Nelle battute finali, è Charlotte Roselei a fare un passo avanti.

La comandante della Rosa Blu, alla vista di Yami a un solo passo dalla morte, scoppia in lacrime. Per la prima volta, Charlotte mette da parte l'orgoglio femminile e la timidezza per dichiarare il proprio amore a gran voce. Il campo di battaglia di Black Clover è sconvolto da questa dichiarazione d'amore.

L'annuncio della Comandante sbalordisce i presenti, i quali non sospettavano minimamente dei sentimenti da lei provati. Oltre ad Asta, a spalancare gli occhi è principalmente Vanessa Enoteca. L'ex strega, ora parte integrante del Toro Nero, come sappiamo venne salvata dal capitano Yami, per il quale prova grande rispetto e riconoscenza.

La reazione di Vanessa però nasconde anche altro. Come affronterà e come risponderà alla dichiarazione di Charlotte? Al momento, Yami non ha capito, o ha fatto finta di capire, le parole d'amore pronunciate. Tra la strega e la capitana, al momento è parità e palla al centro.