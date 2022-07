Black Clover, il triste disappunto di Megan Thee Stallion: quando torna l'anime?

Per la community di Black Clover non è il migliore dei periodi. L’adattamento anime è fermo all’episodio 170, la cui trasmissione risale al marzo 2021, mentre la serie manga è stata messa in pausa per permettere all’autore di prepararsi al gran finale. Come gli altri fan, anche una star del mondo della musica sente la mancanza di Asta.

Megan Thee Stallion non ha mai nascosto il suo amore per Black Clover, una delle serie che maggiormente la entusiasmano e ispirano. La rapper statunitense, però, senza nuovi episodi dell’anime in vista o capitoli del manga per continuare la storia, ha fatto una triste constatazione.

Attraverso le sue storie Instagram, la rapper statunitense ha espresso il suo malinconico disappunto. Condividendo una foto che ritrae i componenti del Toro Nero, ha scritto: “Non voglio aspettare fino al 2023 per la nuova stagione”. Dunque, Megan Thee Stallion sta pregando per il ritorno dell’adattamento prodotto da Studio Pierrot.

Purtroppo, Megan Thee Stallion dovrà attendere più di quanto crede. Black Clover tornerà si nel 2023, ma non con i nuovi episodi dell’anime. Prima di questi, nei cinema giapponesi debutterà Black Clover – Movie. Qualcosa, però, pare si stia smuovendo. Nel corso dell’anime Expo 2022, uno degli animatori di Black Clover ha condiviso una nuova illustrazione su Asta. Presto, arriveranno informazioni sul ritorno della serie anime? Al momento, ciò non è credibile. Prima ci sarà il debutto della pellicola, e successivamente verranno diffuse informazioni sui nuovi episodi, che potrebbero dunque arrivare verso la fine del 2023 o addirittura nel 2024.