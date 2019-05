Black Clover: TV Tokyo svela che la serie è uno dei franchise più popolari della rete

Il manga di Black Clover di Yuki Tabata è una delle serie attualmente in corso di pubblicazione su Weekly Shonen Jump. Sia il manga che l'anime sono molto popolari, con il primo che ha ormai conquistato un posto stabile sulla rivista, mentre il secondo ha ricevuto ben due stagioni da oltre 50 episodi l'una, un unicum in questo periodo.

Infatti, altre serie come My Hero Academia o L'attacco dei Giganti vanno avanti con stagioni di massimo 25 episodi, al contrario di Black Clover, attualmente in onda su TV Tokyo. E proprio l'emittente nipponica svela come sta andando l'anime sui maghi in quanto a popolarità.

Secondo l'ultimo report pubblicato dall'azienda, Black Clover sarebbe uno dei successi più grandi di TV Tokyo e si trova attualmente al quarto posto dei franchise più redditizi del 2018. Secondo gli ultimi dati divulgati, Black Clover, nell'ultimo trimestre dello scorso anno, è la serie più redditizia dopo Naruto e Boruto: Naruto Next Generations, e davanti a Bleach che, nonostante non abbia un anime da parecchio, riesce sorprendentemente a generare ancora ricavi.

L'anime di Black Clover ha da poco concluso l'arco narrativo dei Cavalieri Magici Reali e sta per lanciarsi di già in una nuova ed enorme fase della storia.