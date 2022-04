Black Clover: nell'ultima saga ci sarà un nuovo imperatore, ecco perché

Il ruolo di imperatore magico è molto ambito nel regno di Clover. Mentre sul fronte burocratico governa il re, a livello militare comanda l'imperatore magico, questa figura che rappresenta tutti i cavalieri magici del regno protagonista di Black Clover. Da anni, questo ruolo è stato affidato al potente Julius Novachrono.

Black Clover andrà in una lunga pausa adesso, ma lo fa dopo aver fatto esplodere una bomba. Ci sarà infatti bisogno di un nuovo imperatore magico alla fine di Black Clover, forse anche prima, e quale migliore momento per i due protagonisti Asta e Yuno per tentare di ottenere il titolo? Tuttavia va prima risolta la questione Julius Novachrono che si è rivelato essere Lucius Zogratis.

Nelle pagine finali del capitolo 331, Damnatio ha rivelato di aver scoperto la vera identità del nemico, un demone capace di manipolare il tempo come fa Julius, unico al mondo ad avere una magia simile. E proprio in questo modo viene rivelato che l'imperatore non è altri che l'ultimo fratello Zogratis scomparso decenni prima.

La sua sconfitta porterà a rendere vacante il ruolo di imperatore magico. Black Clover lancia così una saga finale dove alla fine dei giochi il protagonista del manga riuscirà a mettere le mani sulla carica a cui tanto aspira da sempre.