Black Clover: l'uscita del film porterà al ritorno dell'anime?

Arrivato nel 2015 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, Black Clover è uno degli shonen di maggior successo pubblicati da Shueisha. La storia di Asta e dei maghi del Regno di Clover ha conquistato la popolarità, anche attraverso un adattamento animato prodotto da Studio Pierrot. Questo, tuttavia, è in pausa da diversi anni.

A causa della mancanza di contenuti da adattare e per non dare vita ad archi narrativi originali, lo studio d'animazione di Black Clover ha scelto di sospendere la trasmissione dell'anime dopo un totale di 170 puntate. L'ultima di queste è stata mandata in onda il 30 marzo 2021 e da allora la serie è rimasta lontana dagli schermi fino al recentissimo debutto del primo film animato del franchsie.

Dal 16 giugno 2023 è disponibile su Netflix Black Clover: Sword of the Wizard King, un film originale, ma scritto dal maestro Yuki Tabata, che si interpone nel periodo antecedente all'attacco del Regno di Hearts. Il film di Black Clover porta Asta a scontrarsi con gli ex Imperatori Magici, in un tripudio di animazioni visivamente stupende. Ma ora che il lungometraggio ha fatto il suo debutto, Studio Pierrot tornerà al lavoro sull'anime di Black Clover?

Il successo del film di Black Clover ha riconfermato quanto la serie di Tabata sia amata dai fan e quanto questi vorrebbero rivivere le emozioni dell'opera con l'adattamento anime dell'attacco nel Regno di Spade. Al momento Yuki Tabata è impegnato con la scrittura dell'arco narrativo conclusivo del manga, per cui Studio Pierrot non incapperebbe più nel problema che aveva portato allo stop nel 2021. Lo studio d'animazione ha infatti abbastanza materiale a disposizione per poter completare la quinta stagione dell'anime, che andrebbe a raccontare la grande battaglia contro i fratelli Zogratis del Regno di Spade. Tuttavia, bisogna considerare che al momento Studio Pierrot è saturo di lavoro a causa dell'uscita del cour 2 di Bleach: Thousand-Year Blood War e del ritorno dell'anime di Naruto. Sembrerebbe dunque essere ancora presto per il ritorno di Black Clover, che tuttavia potrebbe vedere la luce entro la fine del 2024.