Black Clover: l'uscita di Sword of the Wizard King celebrata da un frenetico trailer PV

Da ormai qualche giorno il pubblico di Netflix ha accolto l'uscita di Black Clover: Sword of the Wizard King, il primo film anime sul franchise shonen di Yuki Tabata che dopo un lungo periodo d'assenza segna il ritorno di Asta e compagni su schermo. L'uscita del lungometraggio di Studio Pierrot è stata accompagnata da un ultimo trailer PV.

I risultati del film di Black Clover sono stati straordinari, con lo staff di Studio Pierrot che è riuscito a imporsi con un prodotto tecnicamente eccellente e con una storia interessante e godibile creata con la supervisione del maestro Tabata stesso.

La storia di Black Clover: Sword of the Wizard King si colloca dopo la battaglia con gli elfi e porta una nuova minaccia ad abbattersi sul Regno di Clover. Le compagnie magiche affrontano l'invasione degli ex Imperatori Magici guidata da Conrad Leto, un potente mago che è riuscito a liberarsi dalla prigionia a cui venne sottoposto da Julius Novachrono.

Per celebrare Black Clover: Sword of the Wizard King è stato rilasciato un nuovo e frenetico filmato promozionale in cui si accende la battaglia. Il trailer PV pone l'accento sugli Imperatori Magici che intendono rovesciare Clover e sul grande coraggio di Asta, ancora una volta deciso a non arrendersi a degli avversari evidentemente superiori a lui.