Black Clover: i vecchi Imperatori cominciano l'attacco nel nuovo trailer del film

Asta e compagni stanno finalmente per fare il loro debutto nel primo film anime basato sul franchise di Yuki Tabata. Tra pochi giorni su Netflix uscirà Black Clover: Sword of the Wizard King, ma le ore che ci separano dalla premiere sono state allietate da un ultimo teaser trailer incentrato sui precedenti Imperatori Magici.

Originariamente in programma per il 31 marzo 2023, ma rinviato a causa di problemi di produzione legati alla pandemia da Covid-19, Black Clover: Sword of the Wizard King debutterà su Netflix il 16 giugno.

In questo film anime il Regno di Clover verrà minacciato da coloro i quali avrebbero dovuto proteggerlo. Antagonista della pellicola sarà Conrad Leto, il predecessore dell'Imperatore Magico Julius Novachrono che tenterà di rovesciare il regno sfruttano la spada dell'Imperatore Magico. Oltre a lui, altri tre precedenti Imperatori Magici attaccheranno Asta, Yuno e gli altri protagonisti dell'opera di Tabata.

In questo character promo di Black Clover: Sword of the Wizard King, che segue quelli su Asta e Yuno, ci viene offerta una panoramica su tre vecchi Imperatori. Attraverso i suoi oscuri poteri, Conrad riporterà in vita tre Imperatori morti tempo or sono e i cui titoli vennero revocati. Ad attaccare Clover saranno Jester, il più sinistro Imperatore Magico, Princia, 11° Imperatore Magico, nonché primo di sesso femminile a comparire nell'opera, ed Edward, il 20° Imperatore. Le loro magie possono essere ammirate in anteprima nel trailer.