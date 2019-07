Black Clover: vediamo le nuove scene aggiunte all'opening dell'anime

Con l'inizio dell'arco narrativo incentrato sui Royal Knight, i fan della serie hanno potuto ascoltare la nuova ending di Black Clover, per la sigla di apertura dovremo aspettare il 6 agosto, giorno in cui andrà in onda l'episodio 95. All'opening attuale invece, sono state aggiunte alcune scene che ci anticipano i prossimi eventi dell'anime.

La sigla, composta da Seiko Oomori, e dal titolo "JUSTadICE", mostra negli ultimi 30 secondi l'Imperatore Magico pronto alla sfida contro Licht dell'Occhio Magico della Notte Bianca, lo scontro tra i due è iniziato nella puntata numero 92, anche se deve ancora raggiungere il climax, come possiamo vedere nella breve sequenza dell'opening.

Dopo questo tease, i fan della serie non vedono l'ora di assistere alla conclusione della lotta tra i due, se vi mancano gli emozionanti scontri dell'anime, perché non riguardate lo scontro tra Raia e Mereoleona di Black Clover?

Per chi non lo sapesse, la storia dell'anime si concentra su due ragazzi, Asta e Yuno, cresciuti in un mondo in cui la magia la fa da padrone. Mentre Yuno sembra avere un vero e proprio portento per l'arte magica, il giovane Asta ha difficoltà ad eseguire anche gli incantesimi più semplici. Questo però non riuscirà a mettere in difficoltà la sua grande forza di volontà, e il suo sogno di diventare l'Imperatore Magico del regno di Clover.