Black Clover: la vera forma di Nero prende vita nel fantastico cosplay di Katy

La fine della trasposizione animata di Black Clover ha lasciato molti degli appassionati dell'opera di Yuki Tabata particolarmente perplessi. Mentre il manga prosegue, e consta attualmente dei 304 capitoli, l'anime prodotto dallo studio Pierrot si è fermato con l'episodio 170 a causa del poco materiale disponibile.

Attualmente Asta e compagni sono coinvolti in una serie di battaglie al cardiopalma, e l'interruzione dell'anime ha portato con sé anche una privazione di questi momenti di azione, e approfondimenti, su determinati personaggi che la community vorrebbe rivedere su schermo. Tra questi si trova la stravagante Secre Swallowtail, vera forma dell'uccellino Nero, che è stata omaggiata con un bel cosplay della fan _chibikaty.

L'utente in questione, come potete vedere dal post in fondo alla pagina, è riuscita a ricreare abbastanza fedelmente il design della nobildonna, in particolar modo per quanto riguarda i capelli e i caratteristici occhi di un rosso acceso, e aggiungendo una simpatica immagine della sua forma volatile sulla spalla destra. Cosa ne pensate di questo cosplay di Nero? Vi convince? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

Ricordiamo infine che il manga di Black Clover è attualmente in pausa, e vi lasciamo ad un magnifico artwork che ritrae l'attacco dei due fratelli Silva protagonisti assoluti del capitolo 303.