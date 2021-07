Black Clover: la vera potenza di un Guardiano nel capitolo 299, ora su Manga Plus

L’ultimo appuntamento con la serie scritta e disegnata da Tabata, Black Clover, si è soffermato sulle rilevanti conseguenze dell’intenso e spettacolare scontro tra Noelle Silva e Vanica Zogratis, e sull’apparizione di un nemico estremamente temibile, il Demone Megicula. Il capitolo 299, disponibile su Manga Plus, ha segnato un punto di non ritorno.

Dal titolo “Il Suono della Fine” il capitolo, composto da sole undici tavole, si apre con sontuose parole proferite da Megicula, che ormai sicura della sua vittoria, illustra alla giovane Noelle una serie di motivi per cui dovrebbe arrendersi. L’incantesimo del Mondo Decadente circonda tutta l’area dello scontro, e nessuno può salvarla, ora che è rimasta senza i poteri derivati dal Rango Sacro. Mentre la rabbia di Noelle cresce, il Guardiano Gaja, brutalmente colpito dal Demone che è ormai diventata la principessa Lolopecha, tenta di bloccarla con la tecnica Pulsaranta per superarla e dirigersi verso Megicula.

Ricordando di non essere stato in grado di fermare l’attacco di Vanica e Megicula sei mesi prima, e di aver così condannato la sua principessa ad essere maledetta, Gaja è ora guidato dal voler essere un vero Guardiano. Convinto di poter salvare Lolopecha, Gaja si scaglia contro il Demone pensando “Non lascerò che loro vi uccidano”, e sfoggia l’Apocalypra Astrauza, che risulta impossibile da bloccare anche per il Demone.

Ricordiamo che Black Clover ha superato i 16 milioni di copie vendute, e vi lasciamo ad un approfondimento sulla magia usata da Megicula.