Black Clover: la verità sul potere di Nacht Faust nella guida ufficiale della serie

Negli ultimi capitoli di Black Clover Asta e compagni sono stati coinvolti in battaglie a dir poco sensazionali contro i membri della Triade Oscura. A prendere parte ad uno degli scontri è stato Nacht Faust, vice capitano della squadra Toro Nero, e con grandi poteri a disposizione, di cui sono emersi importanti dettagli nella guida ufficiale.

Durante la battaglia con Dante Zogratis, l’autore Yuki Tabata ha deciso di mostrare ai lettori il passato di Nacht, e come questi abbia stabilito diversi contratti con altrettanti Demoni. Ciò ha avuto dei risultati alquanto interessanti, derivanti dalle molteplici Devil Union Mode, una delle quali è stata usata per contrastare Naamah e Lilith, due Demoni appartenenti al ragno giù alto.

Nonostante Nacht abbia riportato una sconfitta, è sorprendente come sia riuscito a resistere a due avversari di tale caratura, comunque superiori a lui, e un approfondimento apparso sulla guida ufficiale del manga ha analizzato più approfonditamente le sue straordinarie capacità. Come riportato nel post che trovate in calce, è stato sottolineato quanto sia potente la Devil Union: Gallus x Felis, definita nel volume al pari dei Demoni di più alto livello. Per quanto tale affermazione sia effettivamente vaga, come le altre descrizioni dei poteri incontrate nel corso della serie, aggiunge un importante dettaglio al personaggio di Nacht.

Ricordiamo che il capitolo 297 è stato segnato da un misterioso rituale, e vi lasciamo ai dettagli sul Rango Sacro, di recente ottenuto da Noelle.