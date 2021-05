Black Clover: un video fanmade rende omaggio all'ultimo episodio dell'anime

Sebbene la serie animata di Black Clover sia giunta al termine già da qualche tempo, la community ancora rende omaggio all'avventura di Asta e dei maghi del Toro Nero. In attesa che la storia prosegua, un fan ha ripercorso una violenta battaglia dando vita a uno spettacolare video animato.

Dopo ben 170 episodi, l'anime di Black Clover è arrivato a un momentaneo stop. L'adattamento animato si era avvicinato troppo al manga realizzato da Yuki Tabata, la cui serializzazione settimanale prosegue su Weekly Shonen Jump nonostante una breve pausa per il capitolo 293.

In attesa che Tabata vada avanti con il suo lavoro e che l'anime possa finalmente riprendere, un fan ha reso omaggio all'episodio finale di Black Clover, che ha visto Asta affrontare il demone all'interno del suo grimorio per superare il misterioso Rituale del Legame del Diavolo. Sotto la guida del vice capitano Nacht, questo processo potenzierà ulteriormente Asta, deciso a vendicarsi della Triade Oscura.

Come è possibile vedere dal video dell'utente Reddit Sanguinii, che trovate in calce all'articolo, la battaglia tra Asta e Liebe è stata una vera prova di forza per il mago del Toro Nero. In pieno controllo delle tre iconiche spade anti-magia, il diavolo ha reciso un braccio del protagonista, che come sempre non si è dato per vinto proseguendo lo scontro.

Cosa ne pensate del lavoro realizzato dall'artista? Prima del ritorno dell'anime, è stato ufficialmente rivelato il film animato di Black Clover, di cui però al momento non si sa ancora nulla.