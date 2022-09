Black Clover: finalmente viene scoperta la terra natale di Yami, nome e apparizione

Yami Sukehiro è un uomo molto misterioso. Genuino e rozzo, è anche un esperto combattente e ha portato nella terra magica di Clover delle capacità che non erano mai viste. Questo è dovuto alla sua particolare origine, essendo lui non nativo del regno di Clover o di uno dei regni confinanti. E ora in Black Clover viene svelata quell'origine.

Nel capitolo 336 di Black Clover, Asta sembrava ormai destinato alla morte. Gravemente ferito, è finito poi teletrasportato altrove a causa della magia di Lucius. Tuttavia, il protagonista è stato salvato da un personaggio sconosciuto che soltanto nel capitolo 337 ha rivelato chi fosse e dove si trovasse il ragazzo.

Asta è stato trasportato nel Paese del Sole, una terra molto lontana da quelle che abbiamo visto finora. A differenza del regno di Clover e degli altri, dotati di un'architettura occidentale, nelle poche scene intraviste sono state mostrate architetture palesemente ispirate al Giappone feudale, con sale in legno ed edifici a pagoda. Il nome stesso "Paese del Sole" porta un cambiamento importante, non rifacendosi più al seme delle carte francesi come Clover, Diamond, Heart e Spade, ma al Giappone stesso.

Asta si allenerà qui insieme ai suoi nuovi compagni, ci sarà spazio per un ritorno di Yami a casa in Black Clover?