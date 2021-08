Black Clover: tra vittoria e sconfitta, la battaglia più emozionante di Noelle

L'arco dell'assalto al Regno di Spade di Black Clover sta dando alla famiglia Silva la possibilità di vendicare un tragico evento accaduto in passato. Protagonista assoluta di questo scontro è Noelle, maga del Toro Nero da sempre ritenuta indegna del sangue reale che scorre nelle sue vene.

Come sappiamo, Noelle è ritenuta la principale "colpevole" della morte di sua madre, la leggendaria Acier Silva. A causa di ciò, è sempre stata tormentata dai suoi fratelli maggiori, Solid, Nebra e Nozel. Quest'ultimo, però, è a conoscenza della verità: la matriarca dei Silva non è deceduta a causa del parto, ma per via di una maledizione lanciata dal diavolo Megicula.

Nel capitolo 303 di Black Clover, finalmente Noelle ha la possibilità di vendicare la sua infanzia tormentata, nonché la morte di sua madre, da lei mai conosciuta. Accompagnata da suo fratello Nozel, arrivato improvvisamente sul campo di battaglia, la famiglia Silva reclama vendetta.

Dando fondo a tutte le sue riserve di mana, il Comandante dell'Aquila d'Argento lancia la sua magia d'argento vivo più potente. Il colpo manda in mille pezzi il corpo di Megicula, ma il cuore del diavolo è incolume. Approfittando della situazione, però, Noelle sfrutta il Spirit Dive per infliggere l'attacco decisivo: il cuore di Megicula viene trafitto dalla sua spada.

Noelle e la famiglia Silva sono dunque riusciti a regolare i conti con Megicula, responsabile della maledizione che colpì Acier e Nozel. Con Megicula e Vanica sconfitti, ai Cavalieri Magici del Regno di Clover non resta che abbattere l'ultimo dei fratelli Zogratis, Zenon. Vi lasciamo al caldo abbraccio ricevuto dai fratelli Silva.