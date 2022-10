Black Clover: il volume 33 si mostra grazie ai primi spoiler di Jump

Il manga di Black Clover è attualmente uno dei titoli di punta di Weekly Shonen Jump, la rivista principale di Shueisha su cui sono serializzati anche ONE PIECE, My Hero Academia e tanti altri ancora. Ed è proprio dall'ultimo numero della rivista che è trapelata la nuova cover a colori.

In giornata sono già emerse un paio di novità sul capitolo 342 di Black Clover, di ritorno dopo la brevissima pausa, che finalmente prosegue il flashback sul Yami. Per chi non lo sapesse, infatti, il manga si era preso una piccola pausa per dare modo all'autore di assistere la figlia che era finita all'ospedale a causa di un brutto raffreddore.

Tutto passato per la figlia di Tabata che, come esplicato dallo stesso autore, è già guarita e tornata a casa. Ad ogni modo, il numero numero di Jump ha fornito anche una prima anticipazione di quella che sarà la cover del volume 33 di Black Clover. Si tratta di un'illustrazione già vista in passato, con Asta e Yuno, ma a cui il sensei ha aggiunto anche Sorella Lily in primo piano.

Non ci resta dunque che attendere questo fine settimana per approfondire su Manga Plus il passato del Capitano dei Black Bulls. E voi, invece, cosa ne pensate di questa copertina a colori, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.