Black Clover: Yuno affronterà il suo passato nei prossimi episodi dell'anime

Il promettente avvio del nuovo arco narrativo della serie animata di Black Clover, tornata finalmente ad adattare gli avvenimenti del manga, si sta concentrando sul passato di Yuno, avvolto da un fitto alone di mistero. Ma i segreti del giovane mago stanno lentamente venendo a galla, portando gli spettatori a una clamorosa verità.

Le sequenze della nuova opening di Black Clover avevano già anticipato alcuni eventi che sarebbero accaduti nel corso della nuova saga, ma ora finalmente uno dei protagonisti centrali dell'opera sta per scoprire cosa si nasconde nel suo passato.

Durante il salto temporale di sei mesi, avvenuto prima dell'avvio dell'arco Spade Kingdom, Yuno è riuscito a scalare i ranghi dell'Alba Dorata divenendo uno dei leader dell'imminente battaglia contro la Triade Oscura. Tuttavia, in qualche modo Yuno potrebbe essere strettamente legato al Regno di Spade di Black Clover.

Verso la fine dell'episodio 159 dell'anime, un uomo misterioso afferma che Yuno appartiene alla Casata dei Grinberryal, famiglia che prima dell'arrivo della Triade Oscura regnava il Regno di Spada. Questa clamorosa rivelazione fa di Yuno il principe detronizzato del Regno di Spade. Ed è qui che entra in gioco la sequenza di apertura.

L'opening mostra con grande enfasi il gioiello indossato da Yuno, e riconosciuto dall'uomo misterioso, un regno in fiamme e una donna sorridente. Questa sequenza di immagini pare aver anticipato ciò che gli spettatori scopriranno in futuro, ovvero l'identità della madre di Yuno e cosa accadde in passato al Regno di Spade. Continua l'assalto dei capitani in Black Clover 278.