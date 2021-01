Black Clover: Yuno e l'Alba Dorata si trovano nel loro peggior momento

La serie animata di Black Clover si sta facendo finalmente strada attraverso uno degli archi narrativi più importanti dell'opera di Yuki Tabata mettendo i protagonisti di fronte alla Triade Oscura del Regno di Spade. Ma a quanto pare, i cavalieri del Regno di Clover non sono ancora pronti a questa difficile battaglia.

Durante l'episodio 161 di Black Clover Zenon Zogratis della Triade Oscura ha attaccato la base dell'Alba Dorata, la miglior compagnia del Regno di Clover. Ma nonostante la loro nomea, Yuno e i suoi compagni si trovano in netta difficoltà contro quello che sembra un avversario troppo potente per loro.

In precedenza, Black Clover ha esplorato le origini di Yuno. Il giovane mago è stato gettato in una spirale confusionaria dopo aver scoperto il legame con il Regno di Spade, ma nonostante ciò si è lanciato in battaglia per combattere al fianco dei suoi compagni.

Con il suo contributo, l'Alba Dorata riesce ad abbattere due combattenti del Regno di Spade. La furia di Zenon, però, è implacabile e se non fosse stato per l'intervento della magia del capitano Vangeance, Yuno e tutti i membri dell'Alba Dorata sarebbero stati spazzati via.



Tuttavia, Vangeance viene rapito dalla Triade Oscura e Yuno si rende conto di quanto sia debole rispetto ai suoi avversari. Schiacciato dai suoi sentimenti, il giovane mago deve fare i conti con il momento più difficile mai affrontato dall'Alba Dorata. Nel frattempo, in Black Clover 280 la forza demoniaca si scatena.