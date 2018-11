Black Clover: ecco il poster promozionale del volume 18 e la cover del capitolo 180

Oggi esce in Giappone il diciottesimo volume del manga di Black Colver, e per pubblicizzarlo è stata pubblicata una locandina promozionale. Inoltre, per celebrare il capitolo 180, l'autore ha realizzato una splendida cover di due pagine a colori, diamo un'occhiata dopo il salto!

Questi sono giorni intensi per i fan dell'universo creato da Yūki Tabata con Black Clover, dato che hanno potuto assistere, a distanza ravvicinata, sia alla pubblicazione del capitolo 180 del manga, sia all'arrivo sul mercato del diciottesimo volume che raccoglie quelli usciti fino ad ora. Proprio per pubblicizzare l'arrivo del suddetto volume, è stata pubblicata una locandina promozionale, che potete visionare nel tweet in fondo alla notizia.

In occasione dell'uscita del capitolo 180 invece, intitolato "La lama affilata", Yuki Tabata ha realizzato una splendida doppia pagina a colori come cover, anch'essa visionabile in un tweet a fine notizia, in cui vediamo i cinque cavalieri magici più forti dirigersi verso il campo di battaglia pronti allo scontro (come recita anche la didascalia che li accompagna).

Ricordiamo che Black Clover è un manga scritto e disegnato da Yūki Tabata, pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 16 febbraio 2015, dopo che un iniziale one-shot della serie aveva visto la sua pubblicazione nel novembre del 2014. in Italia è edito da Panini Comics – Planet Manga. Dalla serie è stato tratto anche un anime, prodotto dallo Studio Pierrot, con l'adattamento che ha ricevuto, dopo la prima stagione, un grande supporto dai fan, tanto da spingere lo studio a produrre una seconda stagione, già iniziata e di cui potete trovare tutte le informazioni sul nostro sito.