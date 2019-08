Black Fox: pubblicati i primi sette minuti del film animato

Nel corso di queste ultime ore, il sito web ufficiale di Black Fox, film animato originale in lavorazione presso lo Studio 3Hz, ha pubblicato un nuovo video contente i primi sette minuti della piccola, la cui premiere è attualmente fissata per il 5 ottobre. Qui di seguito potete invece vedere i doppiatori che lavoreranno all’opera:

Ayaka Nanase nei panni di Rikka Isurugi / Lily

Haruka Tomatsu nei panni di Mia

Yō Taichi nei panni di Melissa

Hiroshi Tsuchida nei panni di Allen

Eizou Tsuda nei panni di Hyōei

Keiji Fujiwara nei panni di Oboro

Aki Toyosaki nei panni di Madara

Kousuke Toriumi nei panni di Kasumi

Nobuo Tobita nei panni di Lauren

Hiroki Touchi nei panni di Bred

Rikiya Koyama nei panni di Harold

L'opera narra le gesta di Rikka Isurugi, figlia maggiore di un clan ninja ritrovatasi a vive in una residenza nascosta nell'angolo più remoto di una città futuristica ammirando costantemente il suo amato padre, un famoso ricercatore. Un giorno, la casa di Rikka viene però improvvisamente attaccata e la ragazza si ritrova costretta a doversi rimboccare le maniche per abbracciare l'oscurità...

Il film, di cui è stato pubblicato un trailer, è prodotto dallo Studio 3Hz, diretto da Keisuke Shinohara e scritto da Naoki Hayashi, con Kazuya Nomura (Joker Game, Ghost In The Shell The New Movie) posto come chief director della produzione. Inoltre, è stato rivelato che Atsushi Saito si sta occupando del character design mentre lo studio Infinite sta producendo la pellicola. Gli art designer dell'opera includono Fumihiro Katagai (mechanical design), Kenji Andō (Animaldrone design), Ryō Akizuki (prop design), e Yūho Taniuchi, Moriyoshi Ōhara, Atsushi Morikawa, Jyu Ishiguchi, e Kō Kawamura (background design). Yūji Kaneko è stato posto come art director, Yukie Noguchi è il colorista mentre Hirofumi Araki è il graphic artist. Inoltre, Shunsaku Usui si sta occupando degli elementi 3D presso Flying Ship Studio.