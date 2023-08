Black Freezer, quando rivedremo il villain in Dragon Ball Super?

Freezer è da sempre un cattivo iconico di Dragon Ball. La serie originale l'ha ospitato soltanto brevemente, durante la lunga ricerca delle sfere del drago del pianeta Namek. La saga di Freezer fu l'apice della storia di Toriyama, ma adesso l'alieno bianco è tornato grazie a Dragon Ball Super, con un debutto da film.

Dopo il film "La resurrezione di 'F'", Dragon Ball Super è entrato in una nuova era che ha coinvolto anche l'ex imperatore galattico. Con la nuova forza ottenuta, è riuscito a ristabilire il proprio dominio anche grazie agli avvenimenti del Torneo del Potere. Ora Freezer è più forte che mai anche grazie a una nuova trasformazione.

È nato Black Freezer in Dragon Ball Super, una versione che sostituisce Gold Freezer e che, come fa capire già fin troppo bene il nome, provoca una mutazione che rende la pelle dell'alieno nera. Non si sa quale scopo abbia Freezer nel manga, ma ormai è certo che tornerà. Essendo comparso per pochissime pagine alla fine della saga di Granolah, infatti, Toyotaro e Toriyama avranno previsto un coinvolgimento maggiore.

Quando tornerà Black Freezer in Dragon Ball Super? Naturalmente, non è dato saperlo: al momento non si sa di cosa si occuperà la prossima saga del manga. Mentre l'arco narrativo di Super Hero volge al termine, con altri 3 o 4 capitoli al più a disposizione, i mangaka staranno pianificando i prossimi eventi. E, forse, il tutto verrà rivelato a fine anno durante la Jump Festa 2024: già dalla prossima saga potrebbe infatti tornare a disposizione l'imperatore.

Come nemico o come amico non si sa, dato che c'è da tenere in considerazione multiverso e quindi anche la necessità di avere guerrieri sempre più forti. Una sfida con Goku e Vegeta infatti porterebbe a dover eliminare dalla serie qualcuno, e sicuramente il prescelto sarebbe proprio Freezer. Pertanto, il ritorno di Freezer è ancora in dubbio.