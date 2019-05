Black Jack: annunciato un manga isekai ispirato all'opera di Osamu Tezuka

L'ottavo numero della rivista Micro Magazine Publishing ha recentemente iniziato la serializzazione del nuovo isekai nato dalla penna di Yoshihisa Tokimaru e ispirato dal famoso manga Black Jack, opera targata Osamu Tezuka.

Come spiegato dallo stesso creatore nel corso di questi ultimi giorni, la nuova opera ispirata a Black Jack sarà ambientata in un mondo alternativo dove il protagonista - per l'appunto, Black Jack - dovrà affrontare una lunga serie di pericoli.

Nel caso in cui non lo conosceste, Black Jack è un manga realizzato da Osamu Tezuka in cui vengono narrate le vicende di un brillante dottore anticonformista che pratica senza licenza. Il manga è stato pubblicato nella rivista settimanale Shōnen Champion di Akita Shoten dal 1973 al 1984 ed ha ispirato numerosi adattamenti anime, oltre che ad alcuni spin-off realizzati da altri autori. Il sito web ufficiale di Osamu Tezuka descrive così l'opera:

Questo è un dramma a tema medico in cui un chirurgo privo di licenza ma estremamente dotato, Black Jack, svolge il ruolo di protagonista. Grazie alle sue eccellenti tecniche chirurgiche, Black Jack salva sempre miracolosamente pazienti gravemente ammalati e persone ormai in punto di morte. Ma le sue azione portano a delle conseguenze, a ogni vita salvata segue un caro prezzo da pagare, motivo per cui la sua presenza al circoli dei medici gli è stata più volte rifiutata. Black Jack vive tranquillamente in una clinica nel deserto in compagnia del suo assistente, Pinoko, anch'esso salvato dal dottore, dove ogni giorno giungono pazienti abbandonati dai loro precedenti medici; lui rappresenta la loro ultima speranza.