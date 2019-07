Black Lagoon: annunciato uno spin-off dedicato a Sawyer

Il numero d'agosto della rivista Monthly Sunday GX di Shogakukan ha rivelato che il manga Black Lagoon di Rei Hiroe vedrà il sopraggiungere di una serie spin-off realizzata da Tatsuhiko Ida e intitolata Black Lagoon: Sōji-ya Sawyer - Kaitai! Gore Gore Musume (Black Lagoon: Sawyer the Cleaner - Dismemberment! Gore Gore Girl).

Il primo capitolo della nuova serie manga sarà pubblicato il 19 settembre 2019, con l'opera che andrà concentrandosi su Sawyer, un'addetta delle pulizie che ama disfarsi dei cadaveri utilizzando la sua motosega. Ida aveva precedentemente disegnato Chikujōin-san Hashagisugi (Chikujōin-san is Having Way Too Much Fun) manga spin-off del franchise Re:CREATORS.

Hiroe ha pubblicato il suo manga Black Lagoon sul Monthly Sunday GX nell'ormai lontano 2002. L'11° volume, spedito lo scorso novembre, è il primo volume compilato del manga pubblicato in quattro anni, con il decimo volume che era infatti uscito nel maggio 2014. Viz Media si è occupato di pubblicare l'opera in Nord America, con il decimo volume giunto nell'aprile 2015. La serie è ripartita nel maggio 2017 a seguito di una lunga pausa iniziata nel 2014, solo per poi scomparire nuovamente lo scorso agosto. Fortunatamente, è già stato annunciato che il nuovo volume dell'opera sarà reso disponibile dal 19 settembre.

Madhouse ha realizzato due adattamenti anime del manga usciti nel 2006 - disponibili anche su Netflix - e a cui ha poi fatto seguito l'OVA Black Lagoon: Roberta's Blood Trail, rilasciato nel 2010. Geneon ha pubblicato entrambe le serie su DVD in Nord America nel 2007-2008 mentre Funimation ha ripubblicato la serie su DVD e Blu- ray nel 2012 e nel 2015.