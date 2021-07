Black Lagoon: la cinica Revy in un cosplay di Anya Kimochi

Rei Hiroe al momento è al lavoro su 341 Sentoudan, una serie partita da qualche anno sulla rivista di casa Shogakukan. Ma il mangaka in realtà è ben conosciuto per aver portato al grande pubblico il manga Black Lagoon.

In pausa da diverso tempo e con pochi capitoli in pubblicazione negli ultimi anni, rimane comunque un'opera intorno a cui c'è parecchio affetto da parte del pubblico. La Lagoon Company, una banda di mercenari che si occupa dei lavori più disparati, è composta da svariati membri che hanno catturato l'attenzione di lettori e spettatori. La coprotagonista, ma anche frontman del manga e volto più riconoscibile, è la mercenaria cinica e spietata Revy.

È l'unica donna di questo gruppo di mercenari e risulta avere anche un passato molto oscuro. Di origine cinese, è stata ultimamente presa a modello dalla cosplayer australiana ma di origini orientali Anya Kimochi. Per questo possiamo vedere nelle numerose foto e video in basso un cosplay di Revy da Black Lagoon: pistola, sigaretta, immancabili capelli viola lunghi raccolti in una coda e poi solito abbigliamento molto ridotto.

Le avventure di Black Lagoon sono disponibili su Netflix grazie all'anime prodotto anni fa da Madhouse.