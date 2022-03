Black Lagoon: la mercenaria Revy in un cosplay di Kiki

Ci sono molti manga e anime che sono diventati famosissimi negli anni '90 e 2000 ma che, a causa delle condizioni di salute dell'autore o per altri problemi, non sono mai stati terminati e risultano essere ancora in corso. Tra questi c'è indubbiamente Black Lagoon, manga di Rei Hiroe fermato dalla depressione del suo stesso autore per diversi anni.

I capitoli pubblicati di Black Lagoon negli ultimi anni si contano sulle dita di una mano, ciò quindi non permette la produzione di altri episodi dell'anime. Non è detto che in futuro vedremo altre stagioni con la compagnia di mercenari nuovamente in azione, quindi i fan devono farsi bastare gli episodi al momento già trasmessi, ma a lenire ci pensano anche i cosplay a tema Black Lagoon.

Considerata la serie, al centro di questi cosplay c'è sempre Revy, la protagonista femminile della storia. Revy ha un carattere piuttosto deciso, sempre spietata e cinica a causa di tutto ciò che ha visto e trascorso. La sua silhouette e i suoi colori sono indimenticabili, come conferma il travestimento perpetuato da Kikicasualcos. Basta uno sguardo alla foto per riconoscere Revy in questo cosplay, con i suoi capelli magenta e il vistoso tatuaggio sul braccio destro.

Anche la cosplayer Anya Kimochi si è cimentata sul personaggio con un'altra foto.