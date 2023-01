Black Lagoon: la mercenaria Revy pericolosa e avvenente nel cosplay di Megumi

La vita del mangaka non è molto semplice, dovendo avere a che fare con scadenze strette e serrate, con l'obiettivo di disegnare un numero abnorme di pagine e tenere sempre sotto controllo la storia. Per questo alcuni autori non riescono a essere costanti, specie quando non sono più giovani, e così si creano casi come quello di Black Lagoon.

Da anni infatti l'opera è in costante pausa, con pochissimi capitoli pubblicati nello scorso decennio. Purtroppo, l'autore di Black Lagoon sta affrontando sfide personali non semplici e anche per questo non riesce a essere costante. Eppure, nonostante la situazione, Rei Hiroe è ancora ricordato grazie alle grandi emozioni regalate a inizio anni 2000 con il suo classico per eccellenza, Black Lagoon. Come ricorderanno i fan di vecchia data, ma anche i più giovani che si sono avvicinati da poco a questo titolo, il manga, così come l'anime, si concentra su una compagnia di mercenari.

Il protagonista si ritroverà suo malgrado ad avere a che fare con loro per poi diventare un membro effettivo del gruppo. Tuttavia, a rubare la scena sarà sempre la leader carismatica del gruppo Revy, una donna tanto bella quanto spericolata e aggressiva, sempre con armi a portata di mano e un vistoso tatuaggio sul braccio destro. La sfacciataggine di Revy l'hanno resa un personaggio molto amato dai fan degli anime anni 2000. E quindi per questo ancora oggi si possono trovare le realizzazioni del personaggio in rete, come quella proposta da Megumi su Instagram. In basso si può vedere un cosplay di Revy sempre pericolosa e in più pose, con il solito abbigliamento leggero e comodo per partire in missione velocemente.

Anche la cosplayer Kiki ha realizzato un cosplay di Revy molto fedele al personaggio disegnato da Rei Hiroe.