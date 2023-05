Black Lagoon: Revy in un cosplay pericoloso con la pistola puntata

Netflix propone le stagioni dell'anime di Black Lagoon, uno degli anime classici degli anni 2000. Indimenticabile il lavoro adattato dall'omonimo manga di Rei Hiroe, per ora disponibile con due stagioni animate e alcuni progetti speciali. La storia segue un gruppo di mercenari, tra i quali spicca la figura di Revy.

Revy, soprannome di Rebecca Lee, è uno dei personaggi principali di Black Lagoon. Revy è una donna dal carattere forte e indipendente, abile nel combattimento e in possesso di un'arma letale, il Beretta 92FS. Insieme al suo team, composto da Rock, Dutch e Benny, si occupa di svolgere lavori sporchi e pericolosi per conto di una compagnia navale.

Il personaggio di Revy è molto complesso e sfaccettato, con una storia personale dolorosa e una personalità spesso autodistruttiva. Ha trascorso gran parte della sua vita come mercenaria, combattendo in conflitti armati in tutto il mondo e sperimentando la morte e la violenza in prima persona. Questo ha portato a una serie di traumi emotivi e fisici, che hanno contribuito a forgiare la sua personalità coraggiosa e spesso cinica.

Nonostante il suo comportamento spesso maleducato e scorbutico, Revy si dimostra capace di sviluppare una forte empatia nei confronti degli altri membri del suo team, soprattutto verso Rock, che inizialmente era considerato un intralcio per il lavoro della squadra. Il personaggio di Revy è amato dai fan di Black Lagoon per la sua personalità forte e indipendente, oltre che per il suo look caratteristico, con i suoi pantaloncini corti e i suoi tatuaggi, che è diventato un'icona del mondo degli anime. In attesa di altre avventure ufficiali, Anastasia Cold propone un cosplay di Revy da Black Lagoon con la pistola puntata verso di voi e il suo look iconico, con tanto di sigaretta accesa.

Purtroppo Rei Hiroe affronta la depressione e per questo le storie di Revy e Black Lagoon sono pubblicate a fasi alterne.