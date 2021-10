Black Lagoon: torna Revy con un cosplay, bella ma pronta a sparare come nell'anime

Black Lagoon è un manga di Rei Hiroe che risale ormai a qualche decennio fa. Purtroppo la sua depressione non gli ha permesso di essere molto costante con la produzione del suo fumetto negli ultimi anni, portando i lettori ad allontanarsi pian piano dalle avventure dei mercenari Rock, Revy, Dutch e Benny e tutti gli altri coinvolti in questa storia

L'opera rimane comunque molto amata dal pubblico anche ad anni di distanza, in particolare grazie all'anime suddiviso in due stagioni e vari OAV che hanno reso la figura di Revy molto amata. Cinica e violenta, è uno dei membri fondamentali della Lagoon Company per cui porta a termine i numerosi incarichi da mercenaria. Nonostante la vita vissuta, rimane comunque molto affascinante e per questo esistono in rete tanti cosplay sulla protagonista di Black Lagoon.

Revy è stata interpretata da Anya Kimochi di recente, che ha riportato in auge il personaggio, ma questa non è di certo l'unica cosplayer ad aver proposto la donna del manga di Rei Hiroe. La cosplayer Muatori ha caricato sulla sua pagina Instagram un cosplay di Revy da Black Lagoon che ricalca sia la bellezza sia la pericolosità della protagonista, pronta a sparare con la sua pistola per arrivare al suo obiettivo.