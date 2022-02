Black Panther, ecco la nuova armatura ispirata a Iron Man: Vibranium Man

Una nuova variante di Black Panther sta per fare il suo debutto nei fumetti: Vibranium Man. Con la pubblicazione di Avengers Forever #6, lo sceneggiatore Jason Aaron e l'artista Jim Towe introdurranno il Black Panther di un universo in cui Killmonger ha sconfitto T'Challa, conquistando la Terra e proclamandosene Re.

La nuova serie Avengers Forever sta lentamente introducendo alcune versioni alternative dei supereroi Marvel (come un Ant-Man Tony Stark), che dovrebbero avere un ruolo di rilievo nella battaglia contro i Signori del Male del multiverso, principali antagonisti dell'attuale run della testata principale dei Vendicatori.



Nel mondo conquistato da Re Killmonger, Black Panther è ormai una "leggenda dimenticata", intenzionata però a fare il suo ritorno. T'Challa, prendendo ispirazione da Iron Man, deciderà di utilizzare il materiale più prezioso del Wakanda per creare l'armatura dell'Invincibile Vibranium Man.



Nonostante la palese ispirazione all'alter ego di Tony Stark, non si può fare a meno di notare come il design di Vibranium Man (che potete ammirare nella cover di Avengers Forever #6 condivisa in fondo all'articolo) richiami in modo decisamente maggiore l'aspetto della Spider Armor MK II di Spider-Man rispetto a qualsiasi armatura realizzata dal genio miliardario filantropo.



E proprio Spider-Man è un personaggio fino ad ora ignorato tra le varianti presentate in Avengers Forever, nonostante l'arrampicamuri non sia certamente a corto di versioni alternative: recentemente è stato infatti presentato un What If che vede Miles Morales trasformarsi in Hulk.



Avengers Forever #6 verrà pubblicato negli Stati Uniti il 25 Maggio 2022. A Marzo, questa testata sbarcherà anche in Italia: il primo numero sarà infatti tra le storie proposte da Panini Comics nel suo Avengers #41.