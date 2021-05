Black Panther: la nuova serie dedicata a T'Challa sarà scritta dal celebre John Ridley

La serie di Black Panther, scritta da Ta-Nehisi Coates, si concluderà alla fine del mese corrente, e Marvel Comics ha già annunciato il progetto di una nuova serie dedicata a T'Challa e al Wakanda, che sarà scritta da John Ridley, sceneggiatore che ha vinto il Premio Oscar nel 2014 grazie al suo incredibile lavoro nella pellicola 12 Anni Schiavo.

Ridley ha già collaborato in passato con Marvel per la scrittura di alcune storie, l'ultima per la miniserie Wolverine: Black, White & Blood, mentre di recente ha lavorato anche alla stesura di storie alternative appartenenti all'universo DC Comics. "Prima di tutto, Black Panther è semplicemente un gran personaggio. Mentre sei un giovane ragazzo di colore in continua crescita, ogni volta che vedi un eroe che appare simile a te, anche se il loro background non riflette la tua esperienza, era qualcosa che ti faceva sentire vicino al desiderio di completezza che è intrinseco nella scrittura delle graphic novel." così Ridley ha mostrato il suo affetto nei confronti di T'Challa sulle pagine del The New York Times.

La serie di Ridley, con i disegni di Juann Cabal, inizia con un messaggio urgente per T'Challa, da parte di un operativo di Wakanda. Lo stesso autore descrive la storia come un thriller a metà tra il mondo dello spionaggio e quello dei supereroi. Ridley ha infine voluto mandare un messaggio molto importante, riferendosi anche all'attualità: "Stiamo uscendo da una stagione in cui abbiamo visto persone di colore combattere per i nostri diritti, alzarsi e combattere in modi che non abbiamo visto per anni. Ed è stato molto importante per me, dopo l'anno che abbiamo passato nel quale possiamo conversare con loro e usare parole come amore, cura, speranza e rimpianto, e tutte queste emozioni che ognuno di noi ha."

