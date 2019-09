Black Panther: un potente supereroe è tornato nella serie Marvel

Non sappiamo ancora se Black Panther farà la sua comparsa in Incoming, nuova serie dei fumetti Marvel, ma dopo il primo numero della collana dedicata al personaggio creato da Stan Lee nel 1966 siamo sicuri che le soprese per i suoi fan saranno lo stesso numerose.

Il nome completo dell'opera è "Black Panther Agents of Wakanda" e ci permetterà di dare uno sguardo ad una serie di azioni di spionaggio nell'universo Marvel. Nel primo numero dedicato alla serie troviamo T'Challa insieme a Wasp, Fat Cobra e Okoye in uno sperduto villaggio dell'Oklahoma a causa di una serie di avvistamenti di attività aliena. Dopo un breve scontro contro delle entità extratteristri, i protagonisti vedono una tempesta arrivare nella loro direzione. Fedele al suo carattere Fat Cobra si avvicina per lanciare degli insulti nei confronti dell'evento atmosferico, ma si blocca appena scopre chi si trova nell'occhio del ciclone. Stiamo parlando del potente Sentry.

Come saprete Robert Reynolds è un personaggio molto particolare: al suo interno si trova un essere di pura malvagità chiamato The Void, mentre Sentry ha una potenza di un milione di soli e con la sua sola presenza riesce ad influenzare gli animi di tutte le persone vicine.

Siamo curiosi di scoprire come si comporterà T'Challa davanti ad un individuo del genere, in attesa di ulteriori notizie vi lasciamo con questo elenco dei diversi fumetti Marvel Comics.