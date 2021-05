Black Panther: la serie di Ta-Nehisi si conclude, il video di Marvel Comics

Nella giornata di ieri è stato pubblicato l'ultimo volume della serie regolare di Black Panther, ultimo della run creata dallo scrittore Ta-Nehisi Coates, e disegnata da Daniel Acuña e Brian Stelfreeze, e l'editrice Marvel Comics ha voluto celebrare il 25esimo volume con uno speciale video dedicato, aprendo le strade al seguito della serie.

Il lavoro di Ta-Nehisi è stato fondamentale per ridefinire in maniera moderna un supereroe come Black Panther, e approfondire tutta la mitologia legata al Wakanda, passando anche per le influenze che la pellicola del 2018 con protagonista il compianto Chadwick Boseman. Come specificato nel video celebrativo che potete vedere in cima alla notizia, la storia di Coates ha rappresentato un punto di non ritorno, un cambiamento definitivo dello status quo del personaggio, di cui vedremo le conseguenze nella prossima serie deddicata a T'Challa ad opera di John Ridley.

L'editor dell'opera, Wil Moss, ha commentato la conclusione con queste parole: "Ta-Nehisi ha creato un finale veramente speciale, che non solo riesce a concludere l'attuale storia di T'Challa che cerca di bloccare la conquista del Wakanda da parte dell'imperatore N'Jadaka, ma si collega anche con diversi elementi che fanno parte dell'inizio della sua stessa run. E per questo siamo emozionati nell'avere Brian Stelfreeze, l'artista che ha aiutato nelle fasi iniziali della serie, che torna a disegnarne l'epilogo. Black Panther #25 è una conclusione particolarmente soddisfacente, con colpi di scena che non vi aspettate e ripercussioni che rimarranno per gli anni a venire."

Ricordiamo che Marvel ha annunciato il ritorno di Darkhawk con una miniserie, e vi lasciamo alla modifica del logo di Black Panther.