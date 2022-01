Black Panther, il Wakanda ha un nuovo eroe nel numero 200 della serie

Black Panther sta per raggiungere il traguardo dei 200 numeri complessivi, e Marvel Comics non ha certo intenzione di lasciarsi sfuggire una celebrazione: Black Panther #3 (corrispondente a Black Panther #200 in numerazione Legacy) sarà quindi uno speciale oversize che vedrà il debutto di un nuovo eroe del Wakanda.

Mentre i fan del MCU chiedono il recast di T'Challa, il Black Panther fumettistico continua a vivere nuove avventure. Con Black Panther #3, Marvel ha intenzione di celebrare il passato di T'Challa, senza però perdere l'occasione di lasciare indizi circa il futuro del Wakanda.



Black Panther #3 sarà scritto da John Ridley e illustrato da Juann Cabal. Tra le storie contenute nello speciale, ci sarà spazio anche per il debutto di un nuovo eroe, Tosin Oduye, descritto come un personaggio chiave della run di Ridley.



Tosin è un giovane wakandiano proveniente da una tribù che ha rifiutato la tecnologia che ha reso grande il paese di Black Panther. Nonostante il suo scetticismo circa gli anziani che governano il Wakanda, Tosin accetterà di diventare il nuovo eroe della nazione quando verrà raggiunto il punto di rottura definitivo tra il re e il suo paese.



Il character design di Tosin Oduye è stato affidato a German Peralta, e Marvel Comics ha pubblicato uno studio del personaggio che condividiamo in fondo all'articolo, assieme alla cover dello speciale ad opera di Alex Ross. L'uscita di Black Panther #3 (o Black Panther #200) è fissata per il 26 Gennaio 2022. Nel frattempo, il film Black Panther 2 subisce ulteriori ritardi a causa del Covid.