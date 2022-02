Black Rock Shooter: Dawn Fall, trailer, premiere e info per la serie anime action

A distanza di un decennio dal debutto dell'anime di Black Rock Shooter, la serie action/fantasy sta per tornare protagonista sul piccolo schermo. Nel corso della stagione primaverile, infatti, è prevista la premiere del sequel Black Rock Shooter: Dawn Fall.

Il franchise, nacque in realtà nel 2007 con un'illustrazione di huke, che ispirò un brano musicale e un OAV datato 2010. L'anime del 2012, la cui edizione italiana è stata curata da Dynit, è dunque solo il culmine di questo progetto, che conta anche manga spin-off, giochi e figure. Se non doveste ricordarlo, ecco un trailer Dynit di Black Rock Shooter.

Dopo ben dieci anni, la saga sta per fare il suo ritorno. Il 3 aprile 2022 è prevista la premiere di Black Rock Shooter: Dawn Fall. Oltre alla data di debutto, sul sito web ufficiale dell'adattamento, sono state pubblicate diverse altre informazioni.

Nell'anno 2062, la Terra è stata devastata da una guerra provocata dall'attacco dell'intelligenza artificiale conosciuta con il nome di Artemis. Empress, è una dei tre guardiani sopravvissuti dell'umanità, ma non ha alcun ricordo di quanto avvenuto. Tutto ciò che sa, è che è il colonnello della forza pacificatrice. Con Artemis pronta a minacciare nuovamente il pianeta, Empress ha il compito di ostacolare il suo piano.

Assieme ai dettagli sulla trama, è stato svelato che a comporre la sigla di chiusura, il brano Before the Nightmare che accompagna il trailer PV, è Kanako Takatsuki. Presso lo studio d'animazione Bibury Animation Studio, dirige l'anime Tensho, con Makoto Fukami accreditato come scrittore della sceneggiatura in collaborazione con Ryo Yoshigami.

Se Black Rock Shooter è disponibile alla visione in streaming sui servizi Prime Video e VVVVID, i diritti di Dawn Fall sono in mano a The Walt Disney Company, almeno per quanto riguarda il territorio giapponese. Non è ancora chiaro, infatti, se l'anime arriverà su Diseny+ anche oltreoceano. In attesa del rilascio, eccovi il making off di Black Rock Shooter.